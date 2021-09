Saronno, il maltempo fa rinviare la pulizia del verde

SARONNO – “Causa maltempo, il pomeriggio di pulizia comunitaria al Parco Lura programmato per questo pomeriggio, a partire dalle 15, è stato rinviato alla prossima settimana. L’appuntamento con i volontari è per domenica 3 ottobre”. Lo comunica l’Amministrazione comunale, in relazione all’evento del pomeriggio domenicale, promosso da molte associazioni locali. L’iniziariva infatti si tiene con la collaborazione delle associazioni locali, Ambiente Saronno e Plastic Free, e in concomitanza con l’evento Puliamo il Mondo, l’obiettivo della giornata è quello di impegnarsi a ripulire il verde comune, rimuovere le discariche abusive di rifiuti e, in particolare, nel Parco Lura e nel Parco sorgenti del torrente Lura.

Il programma di settimana prossima resta invariato. Il ritrovo sarà sempre in via Don Volpi, dove ad ogni partecipante verrà fornito il materiale necessario per la pulizia. Inoltre, ogni volontario sarà tutelato da copertura assicurativa. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici del comune di Saronno.

(foto archivio)

26092021