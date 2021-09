Rave fra Solaro e Saronno, Scurati (Lega): “Inammissibile”

SOLARO / SARONNO – Continua a fare discutere quel che è avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsa alla periferia fra Solaro e Saronno, un rave party organizzato da gruppi anarchici, in un capannone in disuso in fondo alla saronnese via Montale.

Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, parla di “rave abusive con alcool e droga. È inammissibile che un cittadino che ha regolarmente acquistato un capannone, per provare a dare occupazione e fare impresa, da un momento all’altro lo ritrova occupato con centinaia di ragazzi che per qualche ora ne dispongono come meglio credono”. Prosegue Scurati: “Un rave party in piena regola quello che si è svolto lo scorso fine settimana a Solaro, del quale rimangono tracce ben evidenti come sporcizia, degrado e ogni tipo di rifiuto”. “Quanto avvenuto ci ricorda anche altri rave che si sono svolti in varie parti del nostro Paese a base di alcool e di ogni tipo di droga e che hanno trovato impreparato il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nonostante i preparativi inizino con molti giorni di anticipo. Una gestione che manda allo sbaraglio le nostre forze dell’ordine invece di prevenire questi rave totalmente illegali e pericolosi per gli stessi ragazzi”.

L’altro giorno sul posto per un sopralluogo era andato anche il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, anche lui esponente Lega, Dante Cattaneo.

