SARONNO – “Il presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli, a nome proprio e di tutti i consiglieri comunali, dà il benvenuto a monsignor Claudio Galimberti nel giorno del suo ingresso nella chiesa di Saronno e gli augura di svolgere con serenità ed efficacia il suo impegno di pastore della comunità cattolica cittadina, come testimone di solidarietà, carità, accoglienza, vicinanza e condivisione con tutta la più complessa ed articolata comunità dei saronnesi”. Così una nota del presidente dell’assemblea civica, Gilli, già sindaco di Saronno.

Oggi, sabato 2 ottobre, il nuovo prevosto attraverserà i luoghi significativi della città. Alle 14.30 il saluto ufficiale a Villa Gianetti con l’amministrazione comunale, alle 15.15 l’affidamento alla Madonna dei Miracoli in Santuario, 16 la preghiera per i defunti della città al cimitero dove sono stati invitati in particolare i parenti di defunti dell’anno o per covid, alle 16,45 l’incontro con la fragilità all’ospedale con il personale sanitario, direzione sanitaria e malati. L’abbraccio degli scout in piazza San Francesco che arriverà fino in piazza Liberà con il coro cittadino, il consiglio pastorale, il mondo caritativo.

Seguirà la messa solenne alle 18 in Prepositurale che sarà trasmessa da Radiorizzonti.

02102021