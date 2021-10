x

SARONNO – Dopo i tanti apprezzamenti ricevuti per la presenza in piazza durante l’iniziativa Sport al Centro per la Corrias è arrivato il momento di iniziare la stagione 2021/2022 quella della ripartenza dopo lo stop della pandemia.

“Il ritorno sul campo” è stato con le piccole Aurora, Lara e Alice che domenica hanno gareggiato nella 1a prova regionale a squadre Gold C3a disputata nel weekend ad Arcore

“Nonostante le sbavature in trave e l’emozione da prima gara le nostre Lara, Alice e Aurora hanno dimostrato grinta e determinazione, vincendo un meraviglioso secondo posto” spiegano con orgogliodalla società saronnese.

Orgoglio per il bel risultato ma anche complimenti agli allenatori delle giovanissime atleti “che con un attento lavoro tecnico, sono riusciti a portarvi a questo risultato!”. E conclude con un plauso a chi ha realizzato il costumi delle piccole che torneranno subito in palestra per riprendere gli allenamenti e continuare a crescere arrivando a nuovi traguardi.

(foto: le atlete Corrias che hanno aperto la stagione)

