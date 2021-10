x

SARONNO – In parte di via Filippo Reina a Saronno oggi attorno alle 19.30 è saltata l’illuminazione pubblica, ed il problema riguarderebbe a macchia di leopardo pure altre strade limitrofe, che sono rischiarate solo dalla luce proveniente dalle abitazioni private, dove invece la corrente elettrica non è mai mancata. Per gli automobilisti necessaria la massima prudenza, in via Reina non c’è il marciapiede a protezione dei pedoni, e manca anche una vera pista ciclabile.

Si tratta, con tutta probabilità, di un problema alla centralina elettrica che “gestisce” la pubblica illuminazione in quella zona di Saronno; episodi di questo genere se ne sono verificati anche di recente in altre zone della città e nel centro storico saronnese, creando non pochi disagi ai cittadini che si erano ritrovati le strade nella quasi totale oscurità.

(foto: via Filippo Reina stasera, rischiarata soltanto dalla luce proveniente dalle abitazioni private. Tutti i lampioni si sono improvvisamente spenti)

