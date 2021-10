Ex Snia, altro incendio e ancora puzza dall’area dismessa

x

VAREDO – Ancora un incendio all’ex Snia, la grande area dismessa che si trova a Varedo: la scorsa notte, dopo il grande rogo (di rifiuti, ammassati in un capannone) del 25 settembre, i vigiil del fuoco sono dovuti tornare sul posto. I vicini aveva segnalato la presenza di fumo: l’allarme è scattato alle 21 e sono accorse anche le pattuglie dei carabinieri, assieme ai mezzi di pronto intervento dei pompieri di Bovisio Masciago e di Desio. In questo caso il fuoco stava riguardando alcuni dei resti dei rifiuti che già erano bruciati dieci giorni fa. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato grossi problemi, il rogo è stato spento molto rapidamente e prima che potesse estendersi. Anche se il vicinato è stato di nuovo alle prese con la puzza che già era stata percepita in occasione dell’incendio di fine settembre, puzza che in quel caso il vento aveva spinto anche sino a Saronno e circondario.

Ora, da parte delle forze dell’ordine, sono in corso accertamenti per capire le cause dell’accaduto.

07102021