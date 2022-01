x x

SARONNO – Ex Cantoni, avanti tutta: procedono le opere di demolizione all’interno della grande area dismessa saronnese fra via Don Marzorati e via Miola, anche se riuscire a sbirciare all’interno adesso è più difficile visto che è stata realizzata una recinzione con pannelli che impediscono la vista all’interno. Dove comunque le opere proseguono e proprio nei giorni scorsi è stato demolita una parte di uno dei grandi edifici che erano ancora “in piedi”, su lato limitrofo alla recinzione divisoria con il Villaggio Frua.

A quanto pare si sta rispettando il cronoprogramma: sul lato fra via Miola e via Bergamo, l’ex Cantoni 2 (15 mila e 700 metri quadrati), le opere sono praticamente concluse con la nuova viabilità, il posteggio ed il nuovo supermercato; mentre il “grosso” sta riguardando l’ex Cantoni 1, la porzione più ampia (77 mila metri quadrati), a seguire il progetto per la creazione di un nuovo “quartiere” cittadino potrà decollare. Arriveranno uno spazio commerciale, case d’edilizia convenzianata, spazi residenziali, per uffici, ed attività commerciali oltre ad un parco pubblico.

(foto: l’area ex Cantoni dopo le recenti demolizioni)

27012022