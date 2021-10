x

SARONNO – Sabato 9 ottobre è stata la volta buona per le associazioni di volontariato che si sono impegnate a organizzare le attività di pulizia nel Parco Lura e nella città. A causa del maltempo la manifestazione era stata annullata il 26 settembre e il 3 ottobre.

Edizione originale con la sovrapposizione di eventi (Giornata del Verde Pulito promossa dalla Regione, Puliamo il Mondo di Legambiente e l’evento di Raccolta rifiuti di PlasticFree alla sua prima manifestazione) e con la collaborazione di associazioni di volontariato e comitati cittadini (grande partecipazione del comitato La Fenice).

Due le aree interessate dalla pulizia con altrettante squadre: il Parco Lura con le adiacenze verso la zona Prealpi (45 persone) e il quartiere Matteotti (25 persone) proprio il giorno prima della sentita manifestazione podistica Stramatteotti.

“Ringraziamo tutti i soci e i volontari che si sono impegnati nella organizzazione e nella attività di pulizia – spiegano gli organizzatori – particolarmente sentita la partecipazione delle famiglie con attiva presenza dei bambini”.

Inaspettato bottino ricco con più di 50 sacchi raccolti. Tra i rifiuti più classici (bottiglie, tappi, cartacce, plastica, mozziconi di sigaretta) si son aggiunti televisori, griglie, aspirapolveri e persino una fiocina. Rilevata anche la presenza di siringhe. Alcune zone si evidenziano per essere luogo di evidente degrado e persistente malafrequentazione da parte di incivili.

Il commento dei rappresentanti delle associazioni si divide tra la gioia per la piena riuscita della manifestazione in piena sinergia e spirito collaborativo e lo sconforto per le pratiche diffuse di abbandono dei rifiuti. Seguiranno a breve riflessioni e proposte per migliorare la situazione.