Gerenzano, che belli i nuovi giochi inclusivi al Parco aironi

GERENZANO – A cura dell’Amministrazione comunale, al Parco degli aironi si sta ultimando l’installazione di “giochi inclusivi”, in sostituzione di alcuni deteriorati. Questi giochi sono stati finanziati per circa 30 mila euro con bando da Regione Lombardia e per circa 7mila euro dal nostro Comune.

La Regione ha infatti messo a disposizione 855 mila e 932 euro per finanziare 29 progetti per parchi inclusivi, su spinta dell’assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli. Ed un finanziamento è dunque andato a Gerenzano.

Il Parco degli aironi – Partito come cava e poi recuperato nel 2005, adesso gestito da Ardea onlus, vanta 45 ettari di verde e nuovi giochi, più sicuri e di ultima generazione. Con “giochi inclusivi” si intende strutture che garantiscano la fruibilità da parte bambini con qualsiasi abilità motoria e cognitiva, senza dover ricorre a un adattamento del gioco o all’aiuto da parte degli adulti.

(foto: i giochi inclusivi al Parco degli aironi di Gerenzano)

