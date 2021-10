x

LIMBIATE – Inseguimento in zona di spaccio di droga e sequestro di una autovettura: prosegue la mobilitazione delle polizie locali della zona contro lo spaccio nelle zone boschive, ed i tutori dell’ordine in questa circostanza, il fatto è accaduto in serata lo scorso fine settimana, hanno intercettato una automobile sospetta sul territorio di Limbiate, nei pressi delle aree verdi del Parco delle Groane.

Il guidatore, c’era anche un passeggero, si è fermato improvvisamente ed i due occupanti del mezzo sono saltati giù e sono scappati nel fitto della vegetazione boschiva; evidentemente volevano evitare a tutti i costi di trovarsi faccia a faccia con gli agenti. I tutori dell’ordine hanno proceduto al sequestro del mezzo, una Bmw che è risultata intestata ad una persona che risulterebbero proprietaria di numerosi veicoli, si pensa ad un prestanome. In caso di definitiva confisca, si intende richieste l’assegnazione dell’auto al comando limbiatese della vigilanza urbana.

