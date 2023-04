x x

SARONNO – Oltre mezza dozzina di auto depredate di tutto quello che poteva essere preso e rivenduto come pezzo di ricambio ossia specchietti, navigatori e fanali. E’ il blitz messo a segno nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo a Saronno precisamente nel quartiere Aquilone.

Tra via Bainsizza e via Petrarca sono state prese di mira almeno 8 vetture. Tutte Bmw, alcune X3 e alcune X1. Al mattina dopo quando i proprietari sono usciti di casa le auto si presentano tutte nello stesso modo: senza specchietti, senza fanali e senza navigatore. I ladri, sicuramente con una serie di conoscenze tecniche, hanno rimosso i pezzi e quindi si sono dileguati. Nessuno si è accorto di nulla. Sicuramente ad agire sono state più persone che probabilmente hanno utilizzato un palo in modo da potersi nascondere al passaggio di qualche automobilista nottambulo anche se trattandosi di zone residenziali nel cuore della notte hanno potuto contare su una cerca calma.

Il risultato è stata la denuncia ai carabinieri di alcuni dei proprietari, l’immediata corsa dal meccanico o concessionaria in modo da poter utilizzare la vettura il prima possibile. Tra quelle prese di mira anche alcune vetture a noleggio in cui la denuncia sarà perfezionata dalla società proprietaria.

Non è la prima volta che si verificano razzie di pezzi di ricambio. Sempre delle Bmw erano state prese di mira qualche anno fa nella zona di viale Escrivà dietro la stazione centrale. In quell’occasione erano stati smontati solo i navigatori.

