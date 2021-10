Calcio Eccellenza: goleada Ardor Lazzate nel segno di Berberi

x

SETTIMO MILANESE– Vittoria ampia e convincente per l’Ardor Lazzate che, dopo un avvio tutt’altro che semplice, ribalta il Settimo Milanese e si lancia all’inseguimento della Castanese, ora sola in testa al girone A.

Pronti via sono i padroni di casa a trovare il gol del vantaggio, dopo pochi secondi è Fabozzi a sorprendere la difesa gialloblu e a portare in vantaggio la compagine milanese.

Al 30′ arriva il raddoppio del Settimo, ancora Fabozzi in gol, l’ex Milan fa 2-0 e porta a quota 4 le sue reti stagionali in eccellenza.

L’Ardor riesce a reagire poco prima dell’intervallo con Berberi che accorcia le distanze al 44′, e scalda il piede per il ribaltone della ripresa.

Nella seconda frazione di gioco i ragazzi di Bonazzi cambiano totalmente atteggiamento e al 5′ trovano subito il pareggio con Berberi; non si accontentano i brianzoli e poco dopo, al 13′, passano in vantaggio con Manta.

Passano otto minuti e ancora Lazzate in rete con Pedrazzini al 21′ che sigla il 2-4; nei minuti finali Berberi sigla la personale tripletta nonchè il 2-5 finale.



Risultati 5° giornata: Accademia Pavese-Vogherese 2-4; Base96-Varzi 1-3; Gavirate-Sestese 2-0; Pavia-Club Milano 2-2; Rhodense-Verbano 1-2; Settimo-Ardor Lazzate 2-5; Varesina-Calvairate 3-1; Vergiatese-Castanese 0-3

Settimo Milanese – Ardor Lazzate 2-5

SETTIMO MILANESE: Angeleri, Curci, Spaggiari, Caon, Cantoni (32′ st Braga), Lorino, Cipullo (17′ st Cicogna), Martinoia, Fabozzi, Laraia (12′ st Coulibaly), Maugeri. A disposizione: Puglia, Pica, Talamo, Poletti, Braga, Coulibaly, Favilla, De Marco, Cicogna. All.: Castellazzi

ARDOR LAZZATE: Ragone, Bonazzi, Frigerio, D’Onofrio (40’ st D’astoli), Romanò (12′ st Pedrazzini), Belotti, Ronchi (26’ st Cavalcante), Peverelli, Berberi, Manta, Corona (22’ st Raimondo). A disposizione: Bozzato, Sandrini, D’Astoli, Raimondo, Pedrazzini, Cavalcante, Oldani, Castria, Fondi. All, Bonazzi.

Arbitro: Maresca di Napoli (Turra di Milano e Arshad di Bergmo).

Marcatori: 1′ Fabozzi (S), 31′ Fabozzi (S), 44′ Berberi (A), 5’st Berberi (A), 13′ st Manta (A), 21′ st Pedrazzini (A), 43′ st Berberi (A).