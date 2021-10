x

SARONNO – “Ogni evento in città è benvenuto, ma il Criterium di sabato ha lasciato molti dubbi e una scia di malcontento che non si può ignorare”.

Sono le parole di Marina Ceriani, vicepresidente della commissione sport che fa il punto dopo la corsa di sabato.

“È subito apparso strano che, dopo il lontano e fumoso annuncio di meraviglie fatto in commissione sport, nulla fosse trapelato né fossero stati coinvolti i membri della commissione, che hanno invece collaborato agli ultimi e ben riusciti eventi sportivi. A questo si aggiunge un mancato invito a presenziare: sappiamo tutti leggere i manifesti, ma l’impressione che dovesse risultare un evento celebrativo esclusivo per la sola Amministrazione è molto suggestiva e spiega la mancanza di un atto di cortesia.

Ultimo appunto riguarda il coinvolgimento delle associazioni sportive ciclistiche cittadine, che orfane di un evento noto in tutto il mondo delle due ruote come la 3 Valli, forse avrebbero potuto organizzare il Criterium senza scomodare società fuori regione. Non è questo il modo di collaborare che ci aspettavamo e non é questo il modo di coinvolgere realtà che da anni si spendono per proporre lo sport a Saronno con tanta passione e ben pochi mezzi a disposizione”.

