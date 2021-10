x

SARONNO – Dopo tanto isolamento Rete Rosa torna ad animare le vie di Saronno. Sabato 23 ottobre l’Associazione che gestisce il Centro Territoriale Antiviolenza porterà un mondo di colori e di fiori in piazza, una nuova iniziativa per dire ancora una volta no alla violenza di genere e raccogliere fondi a sostegno delle numerose attività del Centro. Appuntamento dalle 14 alle 19 in piazza Libertà, con un gazebo ricolmo di fiori, finalmente di nuovo insieme. Rete Rosa c’è.

Per conoscere l’attività del gruppo è possibile visitare il sito www.reterosa.eu oppure la pagina Facebook https://it-it.facebook.com/AssociazioneReteRosa/

L’attività di Rete Rosa, il Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno non si è fermato neanche durante la pandemia. Il sodalizio ha sede a Casa di Marta e è disponibilie lunedì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

