SARONNO / CESANO MADERNO – Appena approvata, una delibera di Regione Lombardia dà il disco verde al progetto definitivo per la realizzazione delle opere ferroviarie e tecnologiche per il potenziamento ferroviario della tratta Seveso Baruccana-Seregno della linea Saronno-Seregno di Ferrovienord nonché la realizzazione di alcune opere compensative in Comune di Seveso e di Cesano Maderno. Il progetto da 6,6 milioni di euro prevede:

– la realizzazione del binario di precedenza elettrificato nel tratto di stazione e dei relativi deviatoi;

– la costruzione di una nuova banchina, con altezza +55 centimetri dal piano del ferro, parzialmente coperta da pensilina metallica, posta a sud dell’attuale, a servizio del nuovo binario di precedenza in progetto;

– la parziale demolizione e l’adeguamento della banchina esistente a servizio del binario di corsa;

la parziale modifica della scala di accesso all’esistente sottopasso lato sud;

l’adeguamento dell’impiantistica ferroviaria connessa con la realizzazione del nuovo binario (armamento, Te, segnalamento);

– l’implementazione degli impianti Tlc e di informazione all’utenza (Tvcc, teleindicatori, diffusione sonora);

– la parziale demolizione e ricostruzione delle barriere attualmente poste lungo linea;

la realizzazione di un nuovo locale Acs posto in prossimità del passaggio a livello prog. km 33+215; sono inoltre previste alcune opere di viabilità su via Grigne, via Montecassino, tra via Domodossola e via Marzabotto.

