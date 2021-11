x

COGLIATE – “Quasi terminati i lavori sulla via Volta: manca l’asfaltatura di un piccolo tratto sospeso per una perdita d’acqua e la parte finale del percorso pedonale. Successivamente si procederà con la segnaletica orizzontale. Ora è possibile percorrere la via Volta con un percorso sicuro anche piedi o in bici”.A fare il punto dei lavori in corso in paese è stato in questi giorni il sindaco Andrea Basilico.

Procedono intanto le asfaltature in via Groane, via Como, via Puecher e via Prealpi che si concluderanno entro fine mese. Al termine di questi lavori partiranno i lavori sulla parte alta della via Volta per realizzare il progetto già presentato. “Siamo stati finanziati da Regione Lombardia per un progetto che permetterà di investire altri 65 mila euro sulla sicurezza stradale”. Si tratta di opere dunque che andranno specificamente nell’ottica di rendere più sicure le strade cogliatesi, per gli automobilisti, per i pedoni ed i ciclisti.

(foto: una veduta dei recenti lavori stradali che hanno caratterizzato la rete viabilistica del paese)

05112021