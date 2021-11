x

SARONNO – Un giovane saronnese della comunità islamica, Zakaria, ha imparato a memoria tutto il corano: l’hanno festeggiato nei giorni scorsi al centro islamico. Memoria di ferro e grande fede religiosa per questo ragazzo, che con la famiglia è un abituale frequentatore della struttua che si trova alla periferia cittadina in via Grieg.

Alla festa a lui dedicata, è stato l’imam Najib Al Bared, con gli altri volontari del centro, a dargli il benvenuto in questa speciale occasione.

Sono i responsabili del centro islamico a raccontare la “festa in onore dello studente Zakaria che ha memorizzato l’intero Nobile Corano. Una celebrazione che risalta l’impegno dello studente e della famiglia. Celebra tutto il centro e la comunità, per il traguardo raggiunto da Zakaria. Ci congratuliamo nuovamente! E ci teniamo a ringraziare tutti i patecipanti per la loro presenza a questo appunto”.

(foto: un momento della festa al centro islamico di Saronno)

