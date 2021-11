x

CERIANO LAGHETTO – “Mai più giochetti politici sulla pelle dei nostri ragazzi. Mai più le ragazze e i ragazzi di Ceriano fuori dalla loro scuola. È stata una vicenda triste, dolorosa, una ferita per la nostra comunità. Ma ora possiamo guardare con fiducia al futuro!” Così l’assessore comunale alla Scuola, Dante Cattaneo, riguardo alla vicenda del temporaneo trasferimento a Cogliate delle terze medie della scuola cerianese e che ora sono “tornate alla base”.

“Un grazie a Gabriella Ardia dell’istituto comprensivo per le grandi sensibilità, concretezza e capacità dimostrata; all’architetto Bruno Bellini per essersi battuto come un leone sin dal principio, da tecnico eccellente quale è e da papà premuroso; a Mario Paternò che è stata l’unica voce, solo contro tutti, a difesa dei nostri alunni cerianesi in questa allucinante vicenda e, dulcis in fundo, alle mamme e ai papà del Comitato genitori che si sono battuti contro questa ingiustizia” dice Cattaneo.

(foto: Dante Cattaneo)

