SARONNO – In molti all’auditorium Aldo Moro per la tombolata di Enpa: un momento tradizionale per la città e per gli amanti degli animali, finalizzata alla socialità e alla raccolta fondi per aiutare l’attività dei volontari.

Il ricavato di quest’anno è destinato a sostenere le cure mediche per la mamma-gatta Alessia, a cui hanno sparato mentre era incinta, e la sua figlioletta Blancha, che ha portato danni cerebrali irreversibili.

“Volevamo ringraziare tutti coloro che nonostante le restrizioni per la pandemia da Coronavirus – così dicono da Enpa Saronno – hanno preso parte prenotando in anticipo la loro partecipazione. Vi hanno preso parte una cinquantina di persone, ma per noi è come se fossero state cento”.

Chi volesse contribuire ancora può farlo donando sul Conto corrente di Enpa Varese Valle Olona sede di Saronno, all’iban IT11I0837450090000011251020, con causale: ” Contributo per mamma gatta Alessia “. Alternativamente è possibile contribuire acquistando calendari e gadget di Natale in vendita nella sede operativa Enpa di via Novara 20 a Saronno.

21122021