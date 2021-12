Il covid cancella il consiglio in presenza ma per il Milite Ignoto cittadino di Saronno resta la commozione (foto e video)

Il covid cancella il consiglio in presenza ma per il Milite...

x

x

SARONNO – Ieri sera, dopo tante difficoltà, la città di Saronno ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto con un consiglio comunale seguito da una fiaccolata al monumento di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

Per diversi mesi, su input delle associazioni d’Arma cittadina, l’Amministrazione ha lavorato per aderire all’iniziativa promossa a livello nazionale da Anci, Medaglie d’Oro al Valor Militare, Associazioni e Ministero della Difesa per onorare il centenario della traslazione all’Altare della Patria in Roma delle spoglie del Milite Ignoto, quale simbolo di tutti i Caduti e della sofferenza degli Italiani.

In prima battuta settimana scorsa con un lungo consiglio comunale è stato stabilito il regolamento per il conferimento della cittadinanza che è stata assegnata con una delibera ieri sera.

La seduta avrebbe dovuto tenersi in presenza nell’auditorium Aldo Moro (Sala Vanelli è inagibile a causa di alcuni interventi di manutezione alle vetrate) per la quale era stato prescritto un rigido regolamento con il rispetto delle norme anticovid. Martedì mattina però è arrivata la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla decisione di tenere online la seduta per la positività di un consigliere e la sorveglianza attiva di altri 4.

Tanti i discorsi intensi nel corso della seduta da quello letto con emozione dal consigliere Mattia Cattaneo a quello del delegato di FdI Gianpietro Guaglianone che ha ricordato tutti i caduti saronnesi della prima guerra mondiale. La cerimonia si è conclusa alle 20,30 in modo da permettere ad autorità e i consiglieri che non hanno vincoli di quarantene di recarsi al Monumento ai Caduti per la cerimonia ufficiale tenuta alle 21.

Un corteo con autorità e membri delle associazioni d’Arma è partito da viale Santuario con fiaccole tricolori, labari e gonfaloni. Davanti al monumento l’inno suonato dalla banda, la deposizione della corona d’alloro da parte delle Crocerossine e il discorso del sindaco Augusto Airoldi con la lettura del conferimento della cittadinanza da parte del presidente del consiglio comunale davanti alle autorità civili e militari schierate.

Apprezzato dai presenti l’effetto coreogratico creato illuminando di bianco, rosso e verde il monumento. Le celebrazioni non sono finite. In primavera, pandemia permettendo, saranno consegnate le insegne della cittadinanza onoraria agli alunni dell’Istituto Comprensivo Ignoto Militi.

___________________________________________________________________

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn