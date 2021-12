SARONNO – E’ stato il diacono Massimo Tallarini ieri sera a posizionare Gesù Bambino nel presepe allestito accanto la chiesetta di Sant’Antonio dai volontari del gruppo che cura la rievocazione storica.

Ieri dopo la messa delle 23 il diacono con alcuni fedeli si è recato al presepe dove i volontari avevano già provveduto nel frattempo era sparita la Madonna in dolce attesa a favore di quella che aveva già partorito. Gesù Bambino è così stato posizionato nella mangiatoia pronto per essere ammirato la mattina di Natale da tutti i bimbi del quartiere.

Sono stati giorni di superlavoro per i volontari che hanno dovuto porre rimedio ai danni provocato dal raid vandali realizzato da alcuni ragazzi.

