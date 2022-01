SARONNO – Capodanno in piazza, anche quest’anno in una città doverosamente senza eventi per l’emergenza coronavirus, con quasi tutti i locali chiusi e poca gente in giro. Qualche gruppetto di giovani, qualche coppia, qualche famigliola uscita di casa dopo la cena, qualche gruppetto di stranieri che evidentemente non sapeva dove andare per ritrovarsi. Insomma, Saronno ha salitato il 2022 in “tono minore”, impossibile che andasse diversamente. Con qualche fuoco d’artificio comunque nel cielo, “sparato” da qualche giardino, e qualche botto in lontananza.

Gli irriducibili dei botti di Capodanno – Per loro la festa è iniziata già a tarda serata, e non solo in centro ma un po’ di tutta Saronno. Una “passione” che ha battuto la paura di ritrovarsi in tasca sanzione da qualche centinaio di euro, perchè il sindaco Augusto Airoldi ha emesso una ordinanza che vieta botti e petardi fra il 31 dicembre e l’1 gennaio, iniziativa anche per tutelare gli animali domestici, che dai botti sono terrorizzati. Non tutti hanno rispettato il divieto, i botti ci sono stati, già in serata, “sparati” in cortile e giardini di casa e sui balconi.

In piazza Libertà allo scoccare del cambio di anno una settantina di persone compresi molti bambini. Presenti due pattuglie della polizia locale con gli agenti che hanno fatto opera di sensibilizzazione nei confronti di qualche ragazzino arrivato con i petardi per farli esplodere a mezzanotte. E allo scoccare qualcuno non ha proprioresistito, soprattutto fra chi si trovava in corso Italia.

Tutto buio anche al teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio, dove si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo di capodanno, cancellato a fronte della risalita dei casi positivi al coronavirus.

