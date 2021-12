SARONNO – Serata del 31 dicembre con ben poca gente in giro nel centro storico, dopo la chiusura dei negozi e della maggior parte dei locali. Anche a Saronno, con l’ondata di nuovi casi di positività al coronavirus, la maggior parte delle persone ha deciso di optare per un Capodanno decisamente sobrio, da vivere fra le mura domestiche, magari con pochi amici. Dunque, cenone e chiacchiere guardando la tv. Per magari concedersi due passi in centro allo scoccare della mezzanotte.

Nessun evento ufficiale – Nessun evento ufficiale è stato previsto per la serata e nottata del 31 dicembre, anche a seguito delle rafforzate norme anti-covid in vigore in tutto il Paese. Al teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio era già stata annullata la serata dell’ultimo dell’anno.

Vietati botti e petardi – Il sindaco Augusto Airoldi ha emesso ieri una ordinanza che vieta tassativamente l’uso di botti e petardi in genere da oggi a domani. Chi non rispetta la disposizione rischia salate ammenda, a controllare saranno schierata stanotte le pattuglie della polizia locale.

