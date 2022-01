SARONNO – Sono ora definiti nel dettaglio i destini dell’area dismessa della ex Isotta Fraschini: 121 mila metri quadrati la cui destinazione è descritta nel piano di rigenerazione urbana. Il progetto è stato reso noto sul sito dedicato al progetto.

Sono quattro gli aspetti principali su cui il master plan si concentra: tra tutti, spicca l’idea del polo universitario, con aule di formazioni e spazi espositivi aperti agli enti universitari. Accanto a questo progetto, non mancano i già annunciati spazi che saranno dedicati all’Accademia di Brera, con laboratori e sale per le mostre. Completano il quadro altre aree museali, che potrebbero coinvolgere il sorgere di un probabile Museo della Isotta Fraschini, e un vasto parco cittadino.



“Il progetto di riqualificazione – scrive Vivaio Saronno, il progetto di comunicazione che accompagna la riqualificazione dell’area – parte dalla volontà di trasformare il gesto di cesura, operato dai binari e dall’impraticabilità dell’area dismessa, in un nuovo collegamento che lavora contemporaneamente a due scale diverse: da un lato la dimensione umana e cittadina, dall’altro il sistema metropolitano di Milano. Il progetto descritto ha come presupposto la bonifica dell’intera Area. Particolare attenzione è stata posta al rispetto dei criteri di compatibilità ambientale, con la finalità esplicita di rendere il terreno pienamente conforme alle funzioni di previsto insediamento.”

