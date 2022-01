x x

SARONNO – “E così il sindaco Augusto Airoldi in un solo anno ha perso quattro milioni e quattro consiglieri, quelli di Obiettivo Saronno. E ora si ritrova in mano una maggioranza appesa al voto del presidente Pierluigi Gilli. Insomma, una maggioranza di cartone. Basta un’altra scintilla e prende fuoco”.

Inizia così la nota di Marta Gilli consigliere comunale indipendente che commenta la delicata situazione politica che si è creata nell’assemblea cittadina dopo la revoca delle deleghe all’assessore Novella Ciceroni e la conseguente uscita dalla maggioranza della lista civica Obiettivo Saronno.

“Ed è giusto che i Saronnesi sappiano come sia potuto accadere tutto questo, in così poco tempo. Il motivo risiede nella incapacità del sindaco Airoldi di tenere insieme una maggioranza coesa, perché per fare il leader bisogna essere un leader.

Il sindaco Airoldi ha paura delle idee. Nessuno può manifestare un pensiero diverso dal suo. Chi osa farlo viene subito redarguito, punito, messo all’indice. Ma da dove mai discenda questa pretesa supremazia non è dato sapere, anche perché tutti insieme sembrano piuttosto una calca di sprovvedute matricole.

In disparte il clamoroso tradimento dei princìpi democratici ai quali, a parole, afferma di ispirarsi, questa maggioranza è capace solo di perpetrare il vecchio modo di fare politica, quello delle poltrone e dei bavagli, in cui ad uscire sconfitta è sempre la cura dell’interesse della comunità.

L’unica abilità che dobbiamo, senz’altro, riconoscere al sindaco Airoldi è di aver puntato da subito sulla comunicazione politica (a spese nostre, ovviamente), per darsi l’immagine di una coerenza e di una capacità di fare che nella realtà non esistono proprio.

Credono veramente di poter mandare avanti un comune semplicemente blindando i consigli comunali? Ostacolando gli emendamenti? Impedendo la discussione? Convocando il consiglio all’ultimo minuto? sperando che i consiglieri, anche quelli di maggioranza, non abbiano tempi e modo di capire cosa stanno deliberando?

Non posso, allora, non trarre la conclusione che, forse, sarebbe opportuno che questo residuo di maggioranza, che finora ci ha mostrato solo di saper inaugurare supermercati e perdere quattro milioni di euro in un solo anno, si faccia da parte per il bene della nostra città”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

15012022