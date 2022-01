x x

SARONNO – “Grazie a Tigros, punto vendita di Saronno, il cui personale, gentile e disponibile, ci ha permesso lo scorso week-end di effettuare la nostra consueta raccolta di generi alimentari e di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio”: i volontari della Croce rossa saronnese nel passato fine settimana sono stati presenti negli spazi del supermercato di via Miola, ed hanno trovato anche la collaborazione di tanti cittadini, che non si sono tirati indietro alla richiesta di donare qualcosa per chi si trova in difficoltà. “Un ringraziamento speciale – rimarcano infatti dalla Cri – a tutti coloro che hanno donato, nonché a tutti i nostri volontari per il tempo dedicato al sociale”.

L’iniziativa dunque si è rivelato un successo, e non mancherà di essere riproposta in futuro.

