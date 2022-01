x x

SARONNO – La scomparsa di Mario Nazeri ha lasciato grande amarezza a molti saronnesi. Così oltre a quello di Ascom sono molti i ricordi arrivati dai saronnesi. Eccone alcuni.

Pierluigi Gilli, presidente del consiglio comunale

In ricordo di Mario Nazeri, che ci ha lasciato a 86 anni. Un vero amico, che mi ha voluto bene e con cui ho condiviso molte esperienze, non solo professionali. Mario Nazeri è stato il Segretario dell’associazione commercianti di Saronno e del Saronnese da decenni. Profondo conoscitore del mondo del commercio e soprattutto dei commercianti come persone, con cui aveva rapporti cordiali, familiari. Ha reso un servizio irripetibile non solo ai suoi associati, ma anche alla nostra città ed alle sue fortune economiche. Schietto, a volte schivo, di poche parole, ma di intensi e forti rapporti di amicizia. Legame fortissimo con la famiglia. Un bell’esempio dei Sarunàtt all’antica, in via di malinconica estinzione. Ora viaggia nella luce e là lo vedo ancora indaffarato. Riposi sereno.

Luca Amadio, consigliere comunale e presidente della commissione Commercio

Non ho avuto modo di approfondire la conoscenza di Mario Nazeri, anche se mi è capitato di incontrarlo durante l’esperienza di Presidente del Distretto Urbano del Commercio ed in quelle occasioni mi ha ricordato qualità e valori che oggi si sono in parte persi. L’impressione personale mi è stata sempre confermata da chi ha avuto la fortuna di frequentarlo e lavorare direttamente con lui, quando il commercio cittadino e le attività saronnesi erano più che mai espressione dell’anima produttiva della nostra città. Le mie piú sentite condoglianze alla famiglia.

Francesco Banfi, ex assessore al Commercio

Tra i volti che associo alla mia nonna e al suo bar c’è quello del Mario Nazeri: ogni tanto passava a chiedere come andasse, se c’era un bisogno o anche solo per un saluto. Era “il direttore dei commercianti”.

Ho poi avuto modo di “conoscerlo” come assessore, lui ormai pensionato sempre presente, volto e cuore dell’Ascom. Battuta sempre pronta, sempre sorridente, sempre capace di trovare il buono e di portare alla riflessione. Ho però avuto anche l’autentico privilegio di conoscere il lato più umano, che andava oltre l’instancabile dedizione al lavoro. Il voto totale e la completa testimonianza di amore sponsale fatto del “qui e ora”, del nonostante tutto, del “in salute e in malattia”. Un amore che poggiava su solide radici.

“il rag.” è stato così, con semplicità e interezza un esempio netto.

Mi unisco al dolore della sua famiglia, in particolare dando un abbraccio ad Andrea, e a quello di chiunque lo abbia conosciuto e stimato.

