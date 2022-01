x x

SARONNO – Qualcuno ha tagliato la corda del pennone della bandiera italiana che si trova al cimitero di via Milano accanto al monumento ai caduti.

A segnalare l’accaduto alcuni saronnesi che hanno informato dell’accaduto anche il personale comunale. “E’ successo da un po’ di giorni – spiegano – è qualcosa che lascia grande amarezza per il gesto contro il tricolore ma anche per la mancanza di rispetto per i caduti ricordati e in generale per i defunti che riposano al camposanto. Tutti i vandalismi sono odiosi e denunciano una mancanza di rispetto per la collettività e la città ma questo in modo particolare”.

Una segnalazione che il saronnese ha conviso con alcuni scatti compreso quello della telecamera “evidentemente spostata” all’ingresso del cimitero.

