SARONNO – Da domani primo febbraio, come prevede la normativa nazionale, l’accesso al Municipio di piazza Repubblica sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass base, che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione da Covid o ancora con l’esito negativo di un tampone.

Stamattina il sindaco Augusto Airoldi ha spiegato come il provvedimento sia essenziale “per tenere il contagio lontano dagli uffici comunali e per cercare di evitare di far crescere i positivi in città e in Municipio”. Da ricordare che solo settimana scorsa nel palazzo comunale è stata effettuata una situazione alla luce dei 5 nuovi casi registrati tra il personale.

La verifica del green pass sarà disposta al totem all’ingresso del Palazzo Municipale dove, chiunque acceda, dovrà inserire anche la propria tessera sanitaria per il riconoscimento. Terminata la verifica, verrà rilasciato un biglietto da esibire agli operatori.

“Ci saranno personale e strumenti per effettuare il controllo e garantire il rispetto delle regole” conclude il primo cittadino.

