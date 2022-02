x x

SARONNO – Sono tutti occupati gli otto posti allestiti al piano terra dell’edificio di Casa di Marta e messi a disposizione dei senzatetto per questi lunghi mesi invernali. Il progetto è quello messo in campo dall’Amministrazione comunale saronnese, da Casa di Marta e dalle parrocchie per creare uno spazio di accoglienza temporaneo per le persone senza fissa dimora che si troverebbero ad affrontare il freddo dell’inverno su una panchina, in ricoveri di fortuna o sui marciapiedi sotto a qualche porticato. I Servizi sociali del Comune di Saronno e la Caritas sono impegnati nel raccogliere i nominativi delle persone segnalate, a cui segue un colloquio e successiva eventuale sottoscrizione del regolamento di accesso: in questi mesi si sono alternati più cittadini senza fissa dimora, tutti uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, di nazionalità italiana e straniera, che hanno occupato (o tuttora occupano) lo spazio al piano terra di Casa di Marta, dove, grazie a pannellature, sedie e comode brandine, ogni sera, dalle 19.30 alle 7 del mattino, è garantito un ricovero, una bevanda calda la sera e una colazione da asporto per la mattina.

“Questo progetto è per noi molto di più dell’offerta di un riparo invernale per persone senza fissa dimora – commenta l’assessore comunale alle Politiche sociali, Ilaria Pagani – perché, grazie al lavoro di equipe tra assistenti sociali ed educatori, si vuole proporre un progetto per il futuro di ognuno degli ospiti, un percorso educativo e di reinserimento sociale perché il futuro di questi concittadini possa rientrare in un contesto inclusivo”. L’esperienza sperimentale che proseguirà sino al 31 marzo, si è rivelata molto positiva, sia dal punto di vista logistico che della gestione operativa, grazie al pieno rispetto delle regole da parte degli utenti che hanno aderito e all’efficacia di un’organizzazione puntuale.

(foto: in grande, gli spazi allestiti per i senza tetto a Casa di Marta di via Petrarca. Qui sopra l’assessore comunale ai Servizi sociali, Ilaria Pagani)

