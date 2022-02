x x

SARONNO – La nota di ieri mattina di Agostino De Marco è stata a dir poco esplosiva per la politica saronnese. C’è chi centristi, democristiani diciamo più genericamente moderati, l’ha accolta come un’epifania. Chi ci ha visto una necessaria apertura e una “dichiarazione d’intenti” per un futuro ingresso di maggioranza.

I più sognatori hanno persino avuto un dejavu: una giunta in affanno con Forza Italia che passa dall’opposizione alla coalizione di maggioranza con l’ingresso nella squadra del sindaco di un esponente azzurro. E il fatto che tra i forzisti ci sia una donna con esperienza che non è mai stata in giunta in passato rispondendo così all’identikit del sindaco Augusto Airoldi sembra la prova del nove. Senza contare che il voto di Forza Italia sarebbe oro in un consiglio comunale dove per effetto dell’uscita di Obiettivo Saronno il sindaco Airoldi conta solo di 13 voti contro i 12 dell’opposizione. Sembra poca cosa ma passare a 14 a 11 non risolverebbe i problemi ma certo farebbe tirare un sospiro di sollievo.

Happy end in arrivo? Un po’ presto per dirlo visto che c’è anche chi, chiamoli democratici, ha accolto la presa di posizione di De Marco come una nefasta profezia. Digerita l’alleanza con la civica Con Saronno si ritrovano, per l’uscita di Obiettivo Saronno, nelle mani del presidente Pierluigi Gilli per continuare a governare. Malgrado la stagione politica nazionale autorizzi a pensare ad un allargamento a Fi (per il quale qualche passo si sta facendo anche a Varese) non riescono proprio a mandare giù questa possibilità. Davvero un boccone troppo amaro per essere sicuri che venga digerito da tutto il consiglio comunale dove, come detto, ogni voto è cruciale.

Quindi le dichiarazioni di De Marco resteranno l’amarcord di un politico navigato? Probabilmente si ma siccome “a pensar male si fa peccato ma quasi sempre si indovina” si può leggerle anche come l’apertura ad un sostegno più sottile e strategico fatto di voti di responsabilità, assenze o astensioni strategiche. Arte in cui, la scuola democristiana, insegna ad eccellere.

Alle prossime sedute di consiglio comunale, ardua sentenza.

