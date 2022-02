x x

SARONNO – Il vento continua a spazzare Saronno e il Saronnese e i problemi non mancano. Poco dopo le 10 i vigili del fuoco sono intervenuti al liceo Gb Grassi in via Croce per la copertura laterale della scala antincendio strappata dal vento.

I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura . E’ stato recuperato il pezzo caduto ed eliminato un altro componente che era pericolante. In sostanza la squadra di turno ha messo in sicurezza scala e copertura in attesa dell’intervento di manutenzione che sarà messo in programma per porre rimedio al danno provocato dal vento. Non si sono registrati problemi per studenti e docenti.

Già ieri il vento aveva strappato parte della recinzione da cantiere dell’ex Cantoni. Era stata sistemata ma poi nella notte era nuovamente stata diventa dalla forza del vento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn