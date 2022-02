x x

COGLIATE – MISINTO “Incendio sotto controllo.Grazie di cuore alle decine di uomini dei vigili del fuoco, protezione civile e parco delle groane e Croce rossa”. Sono le parole del sindaco di Cogliate Andrea Basilico che intorno alle 2 ha rassicurato la comunità di Cogliate e Misinto in merito al maxi incendio scoppiato ieri sera nel Parco Groane.

L’allarme è scattato intorno alle 21,30 sono arrivate al numero unico delle emergenze decine di chiamate di residenti di Misinto e Cogliate per un vasto incendio nel Parco Groane. Le fiamme hanno colorato di rosso di cielo rendendo visibile un’alta colonna di fumo che saliva mentre di diffondeva un intenso odore di bruciato distinguibile nell’intera zona malgrado le mascherine.

Immediata la mobilitazione con le squadre di vigili del fuoco di Saronno e Lazzate supportate dai colleghi di Carate, Desio e Bovisio Masciago che si sono messe all’opera nella zona di Sant’Andrea, sotto la linea dell’alta tensione tra Misinto e Cogliate e un focolaio nella zona dell’ex pista di go cart nel territorio di Cogliate.

Mobilitati gli uomini della protezione civile dei due comuni e anche i primi cittadini: Andrea Basilico (Cogliate) e Matteo Piuri (Misinto) che hanno seguito le operazioni di spegnimento. Le prime buone notizie verso mezzanotte quando sono state domate, complice anche una sensibile riduzione del vento, le fiamme a Misinto seguite un paio d’ore più tardi da quelle a Cogliate.

E’ stata comunque una notte di lavoro per i pompieri e i volontari del Parco che hanno provveduto ad assicurarsi che fosse completamente spento l’incendio per evitare che potesse ripartire in nottata o oggi per colpa del terreno secco o del vento. Presenti anche i carabinieri che hanno provveduto a chiudere la zona al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni di spegnimento.

