CARONNO PERTUSELLA – Con il morale alto dopo le ultime due vittorie, la Caronnese cerca ulteriore continuità e la prima vittoria casalinga ospitando domenica il Vado. La formazione ligure arriva al Comunale con un ruolino di marcia fatto da quattro sconfitte consecutive, ma è avversario che non va affatto sottovalutato. All’andata, infatti, i rossoblù vinsero grazie alla doppietta di Sebastiano Aperi. Per la Caronnese subito a disposizione Riccardo Santi, ultimo arrivato sul mercato invernale.

Manuel Scalise: “La strada intrapresa è quella giusta”

Momento positivo che la Caronnese vuole continuare a cavalcare, assicura l’allenatore Manuel Scalise: “Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma i ragazzi arrivano da due vittorie consecutive e questo è importante per il morale. Il percorso intrapreso è quello giusto, la strada è ancora lunga ma vogliamo fare un altro passo importante. Santi? È un rinforzo importante, già a disposizione per la partita di domani. Recuperiamo anche Corno, vogliamo fare bene e provare a riscattare la sconfitta dell’andata”, le parole del tecnico Manuel Scalise. Qui sotto l’intervista completa.

Gli avversari – Il Vado

La squadra allenata da Matteo Solari è attualmente undicesima in campionato. 24 gol fatti e 33 reti subite, una retroguardia che soprattutto nell’ultimo periodo ha concesso qualcosa di troppo. Davanti le sorti offensive sono tutte nei piedi di Sebastiano Aperi, 10 gol in campionato e giustiziere della Caronnese all’andata. Davanti Loreto Lo Bosco ed Edoardo Capra danno esperienza e sostanza a una squadra che, rispetto allo scorso anno, ha alzato l’asticella. A Caronno Pertusella il Vado arriverà senza il suo centrale Alessio De Bode e senza il terzino classe 2002 Lorenzo Gandolfo, entrambi squalificati come mister Solari. Contando anche la gara d’andata, sono dieci i precedenti tra Caronnese e Vado: cinque vittorie lombarde, due successi liguri e tre pareggi.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Corno Federico, Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sardo Samuel.

12022022