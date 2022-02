x x

LIMBIATE – Nuova stagione e nuova direzione artistica per il teatro comunale di Limbiate, che riapre i battenti a fine mese con due nuove rassegne teatrali, per bambini e per adulti.

E’ stata presentata nel weekend la nuova stagione teatrale limbiatese, che vedrà il teatro di via Valsugana ospitare tanti nuovi spettacoli con una direzione artistica rinnovata.

“Dopo un periodo di incertezze dovuto alla pandemia, sono felice di poter testimoniare la ripartenza del nostro teatro, punto di riferimento per la vita della città sin dalla sua inaugurazione nel 2009 – ha commentato il Sindaco Antonio Romeo – Per l’occasione abbiamo voluto immaginare un percorso capace di avvicinare i cittadini al teatro proponendo due rassegne di spettacoli su misura per un pubblico di tutte le età. Grazie alla nuova modalità di gestione, che prevede una stretta collaborazione tra gli uffici comunali e una direzione artistica di esperienza, saremo in grado di ascoltare diverse esigenze e restituire il teatro ai cittadini”.

“Un Teatro per la Città, una Città per il Teatro”. Questo il titolo del progetto, nato dalla collaborazione artistica con Utim, che l’amministrazione comunale di Limbiate ha scelto per rilanciare la proposta culturale della città.

Grande attenzione è stata dedicata al pubblico delle famiglie, con quattro spettacoli pomeridiani, il primo dei quali, Pippi Calzelunghe, in programma domenica 27 febbraio. Mentre il sipario della rassegna serale si apre il 18 marzo su un classico come Romeo e Giulietta, rivisitato in chiave comica dall’esplosiva compagnia Stivalaccio Teatro. A seguire la comicità di Paolo Hendel con La Giovinezza è sopravvalutata, vero e proprio manifesto per una vecchiaia felice. Non mancherà una serata noir uscita dalla penna del grande autore Georges Simenon, La camera Azzurra, che vedrà in scena Fabio Troiano e Irene Ferri, volti noti al grande pubblico. Gli amanti della musica e della danza saranno senza dubbio soddisfatti dalla frizzante operetta Il Paese dei Campanelli, della Compagnia di Elena D’Angelo e dal Gran Galà del Balletto con la prestigiosa Compagnia Balletto di Milano.

