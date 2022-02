x x

SARONNO – Imbrattamenti no vax in città, negli ultimi giorni sono comparse nuove scritte con la vernice spray, anche nel centralissimo corso Italia. E Paolo Bocedi, della commissione comunale per la sicurezza, non manca di stigmatizzare l’accaduto.

Da parte del Comune, in occasione di precedenti episodi di questo genere, l’impegno è stato quello di cancellare tempestivamente le scritte e d’altra parte l’ente locale e nello specifico il sindaco Augusto Airoldi non hanno mai lesinato l’impegno per sottolineare, come d’altra parte anche lo stesso Bocedi, l’importanza della vaccinazione e, in ambito locale, dell’attività dell’hub vaccinale saronnese.

(foto: una delle scritte no vax che sono comparse nel centro storico di Saronno)

