SARONNO – Società della cura torna in piazza. Stamattina, sabato 19 febbraio, gli attivisti sono rimasti sotto il tradizionale gazebo rosso in piazza Libertà per informare i saronnesi sulla situazione della sanità cittadina e lombarda.

“A due anni dallo scoppio della pandemia – rimarcano gli attivisti – che ha svelato tutti i limiti della gedtione privatizzata della sanità lombarda, chiediamo che la nuova sanità territoriale (Casa della Comunità di Saronno) sia pubblica e che i cittadini partecipino a progettarla“.

Anche per questo è iniziato un ciclo di incontri e di appuntamenti per approfondire le tematiche relative alla sanità anche cittadina. Dopo il primo appuntamento con il consigliere regionale Samuele Astuti dedicato alla riforma lombarda (da dove sono arrivati anche due appelli per l’ospedale di Saronno) settimana questa sarà la volta delle Case della Salute.

Giovedì 24 febbraio alle 21 alla Sala Aldo Moro si terrà un incontro per approfondire le tematiche relative alla nuova struttura in arrivo in città. Il gruppo rinnova l’appello al sindaco Augusto Airoldi per fare il punto della situazione a Saronno e per fare il punto su esperienze già avvenute in altri territori.

