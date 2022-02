x x

SARONNO – Ieri sera il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli ha condiviso sulla propria pagina Facebook le prime immagini della Sala Vanelli chiusa da oltre un anno per l’intervento di manutezione alle vetrate.

Era stato lo stesso numero uno della seduta cittadina a spiegare in una delle ultime sedute la necessità dell’intervento per risolvere il problema emerso nell’ottobre 2020 dopo la prima riunione del nuovo consiglio comunale. Un problema di sicurezza e di “tenuta” delle vetrate che ha reso necessario un investimento di oltre 100 mila euro e che ha impedito ai consiglieri di tornare a svolgere i consigli comunali in presenza lasciando Saronno essere uno dei pochi consigli comunali a svolgere tutte le riunioni in videoconferenza.

Proprio l’approvazione del bilancio di previsione che salvo imprevisti dovrebbe tenersi settimana prossima potrebbe essere la prima seduta in presenza un tema su cui recentemente è arrivata anche un’interrogazione della Lega.

“Ora si procede a rimettere in funzione suppellettili ed impianti – ha commentato sempre su Facebook il presidente – dopo un disuso sostanziale di due anni, per ricominciare a brevissimo a tenervi le sedute del consiglio comunale, in piena sicurezza! Un altro passo avanti verso la normalità”.

