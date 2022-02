x x

COGLIATE – MONZA I sindaci leghisti della Provincia di Monza e Brianza danno la loro disponibilità per fare tutto quanto possibile per aiutare, e dove ci sono le strutture anche per accogliere, le famiglie di profughi in fuga dall’Ucraina.

“I nostri sindaci – lo dichiarano Andrea Villa, coordinatore provinciale della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Andrea Basilico, coordinatore provinciale Sindaci Lega della Lombardia – sono pronti ad attivare servizi di solidarietà e di aiuto per coordinare, con volontari e associazioni, raccolte di medicinali, viveri, vestiario, tutto quanto possa aiutare la popolazione ucraina. I nostri primi cittadini sono già attivi per dare una risposta alla richiesta di aiuto. Le comunità ucraine presenti nei nostri comuni sono numerose, ognuno di loro è a disposizione per dare aiuto e sostegno”.

