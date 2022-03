x x

SARONNO – Una bandiera sotto lo scranno della presidenza, una accanto a quella tricolore, della Regione saronnese e dell’Europa: l’Amministrazione comunale ha realizzato un allestimento ad hoc per permettere alla città di esprimere la propria vicinanza al popolo ucraino.

Ieri sera Sala Vanelli, in occasione del consiglio comunale, si è colorata di giallo e azzurro i colori della bandiera ucraina con un tocco portato anche dalle bandiere che i consiglieri di Obiettivo Saronno hanno messo al collo. (qui la diretta del consiglio de ilSaronno)

La seduta si è aperta, dopo le comunicazioni di rito, con il discorso del sindaco Augusto Airoldi che con citazioni di Papa Francesco e Sergio Mattarella ha ricordato come l’Italia e anche la città di Saronno, che ha già accolto dei profughi, siano schierate “senza se e senza ma” accanto al popolo ucraino. Più intenso l’intervento del presidente Pierluigi Gilli seguito poi dall’inno ucraino e da quello europeo. Da sottolineare come la solidarietà e vicinanza al popolo ucraino siano arrivati in tutti i discorsi dei consiglieri a partire da quello di Marta Gilli nelle cui parole non è mancata un pizzico di commozione.

