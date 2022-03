x x

SARONNO – E’ un momento cruciale per l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi che deve dimostrare di saper gestire la risicata maggioranza con cui è rimasta dopo l’uscita di Obiettivo Saronno.

E’ un po’ come quando una squadra cambia mister e bomber e dopo una sonora sconfitta ha bisogno non solo di portare a casa tre punti ma di convincere con un bel gioco. L’Amministrazione ha alzato la posta con un consiglio comunale in presenza. Una scelta che dimostra la fiducia della maggioranza nella possibilità di far passare il bilancio malgrado un solo voto di scarto rispetto alle opposizioni che possono contare sui 4 voti di Obiettivo Saronno. Un modo per il presidente Pierluigi Gilli di rispedire al mittente le critiche per i mancati consigli comunali in presenza e per la durata dei lavori.

Ad aggiungere il carico c’è il fatto che questo è il primo vero bilancio previsionale di questa maggioranza, visto quello tecnico dell’anno scorso, e il primo del nuovo (e contestato dai viola), assessore al Bilancio Mimmo D’Amato. Un bilancio che arriva in ritardo, dopo scuse e accuse. E quindi oggi, più che mai, non si può sbagliare nulla.

L’appuntamento è stasera in Sala Vanelli alle 19.

02032022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn