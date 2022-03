x x

SARONNO – L’intera scuola media Bascapè stamattina ha organizzato un flash mob per la pace in Ucraina. Quattrocento studenti con i docenti sono usciti da scuola alle 11.30 ed hanno attraversato il centro con bandiere della pace e striscioni per chiedere la fine della guerra. Indossando tutti un indumento bianco (cappotto o felpa) una volta in piazza Libertá i ragazzi hanno creato, sedendosi, il simbolo della pace.

I bambini quindi hanno cantato Image e lanciato in aria palloncini colorati, dopo essere radunati tutti davanti alla chiesa prepositurale saronnese. Una iniziativa alla quale hanno partecipato da spettatori anche i tanti passanti nel centro storico.

Settimana scorsa venerdì erano scesi in piazza gli studenti della scuola elementare Ignoto Milite in piazza Libertà organizzando un colorato flash mob con striscione e un intreccio di fili e bandiere colorate. In contemporanea in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto aveva manifestato per la pace e in sostegno al popolo ucraino vittima della guerra anche i ragazzi della scuola elementare Vittorino da Feltre.

