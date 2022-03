x x

SARONNO – E’ stata sequestrata ai fini della successiva confisca la Ford fermata dalla polizia locale in via Parma. Impegnati in una serie di controlli con i portali leggitarga l’altro giorno gli agenti hanno fermato una vettura segnalata con senza copertura assicurativa.

Scesa dall’auto la proprietaria ha consegnato un tagliando assicurativo ma gli agenti hanno subito notato che qualcosa non andava. Hanno portato la donna, una saronnese, in comando in piazza Repubblica e qui hanno avviato dei controlli più dettagliati.

In pochi minuti hanno scoperto che il tagliando era stato falsificato e che non era collegato a nessuna polizia di cui la vettura era sprovvista. Una scoperta che ha lasciato senza parole la donna che ha spiegato di aver preso la vettura del compagno senza saperne la provenienza. Malgrado la sua buona fede, come detto, è scattato il sequestro della vettura oltre ad una sanzione di 800 euro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn