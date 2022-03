x x

SARONNO – Gli studenti dell’istituto Prealpi incontreranno Massimo Galli per un incontro formativo. Tema della giornata saranno le frontiere della medicina, soprattutto circa le nuove generazioni e il loro rapporto con le professioni sanitarie. Ad essere coinvolti nell’incontro saranno gli studenti coinvolti gli studenti del liceo Energetico Ambientale e Biomedico si svolgerà, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, martedì 29 marzo dalle 11 alle 13 all’Istituto Prealpi, via San Francesco,13.



Massimo Galli, laureato in medicina e chirurgia nel 1976, si è in seguito specializzato in Allergologia e Immunologia Clinica, in Malattie Infettive e in Medicina Interna all’Università degli Studi di Milano.



Dal 2000 è docente di Malattie Infettive all’Università di Milano dove, dal 2005,

riveste il ruolo di coordinatore della Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia del dipartimento di Scienze Cliniche. È inoltre direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e direttore della scuola di specializzazione in Malattie

Infettive.

Si occupa principalmente del trattamento di patologie quali Aids, di malattie tropicali, di infezioni del virus dell’immunodeficienza umana e di infezioni da virus erpetico umano ottavo.





(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn