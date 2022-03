x x

LIMBIATE – E’ di un un 54enne ed una 20enne feriti il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina, sabato 26 marzo, a Limbiate. Per cause ancora da chiarire una Fiat Panda si è ribaltata in viale dei Mille nei pressi dei binari del tram.

Sul posto allertati dagli automobilisti sono accorsi i mezzi di soccorso sanitario inviati dalla centrale operativa Areu ossia un’ambulanza da Cesano Maderno che si è occupato dei due occupanti dell’auto un 54enne ed una 20enne entrambi provati dall’accaduto ma in buone condizioni tanto da essere trasportati in codice verde all’ospedale di Cinisello Balsamo.

Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale che hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Determinante il lavoro dei vigili del fuoco che hanno aiutato prima ad estrarre i feriti e poi a rimettere in carreggiata l’auto.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn