x x

CERIANO LAGHETTO – “Abbiamo presentato in procura la denuncia-querela con decine di allegati atti a dimostrare il sistema d’odio che ha scatenato ingiurie e minacce contro di me e la mia famiglia”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, ed esponente leghista Dante Cattaneo. Assistito dall’avvocato Carlo Basilico, Cattaneo ha predisposto un ampio memoriale.

Dice il vicesindaco cerianese: “Coloro che hanno varcato la linea rossa ovvero l’avere coinvolto mia moglie e i miei bambini, non la passeranno liscia. Per questo, son già pronti ulteriori integrazioni che presenterò in procura la prossima settimana. In ultimo, vi informo anche che ho individuato anche l’associazione che si occupa di bimbi colpiti dalla guerra alla quale destineró il ricavato”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

27032022