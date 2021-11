x

CISLAGO – Con grande soddisfazione Gianluigi Cartabia, ex sindaco di Cislago, parla dell’inizio dei cantieri per la realizzazione del campo sintetico nel centro sportivo di via Papa Giovanni 23. Lo scorso 21 ottobre, come ricorda lo stesso Cartabia, la società Apl ha aggiudicato i lavori per il progetto, la cui approvazione ha avuto luogo proprio durante il mandato dell’amministrazione Cartabia.

I lavori sono stati appaltati alla ditta tedesca Polythan Gmbh, con sede a Burgheim.

“L’importo totale è di circa 573.500 euro – commenta l’ex sindaco di Cislago – Una cifra inferiore rispetto a quella prevista in gara, che risale a circa 632.996 euro”.



“Questa realizzazione – prosegue – fa parte delle opere compensative che sono state sottoscritte dalla nostra amministrazione dal 2017 e successive modifiche. La data dell’inizio lavori è fissata per il mese di gennaio del 2022 e, se non sorgono inconvenienti, tra il mese di maggio o giugno, il campo dovrebbe essere terminato.”

“Un’altra opera che la mia amministrazione a portato a casa per Cislago”, così conclude.

Non è l’unica opera approvata dalla scorsa amministrazione ad avere inizio in questo periodo; di recente sono stati avviati gli interventi alla torre dell’acquedotto, dove hanno avuto inizio i lavori di sostituzione di parte dei serramenti, e alla nuova biblioteca di Villa Isacchi, per la sistemazione e messa in sicurezza del piccolo giardino, dove verrà gettata della ghiaia utile a rendere lo spazio più funzionale.

