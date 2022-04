x x

SARONNO – E’ riuscita a trattenere la borsa e salvarla dal malintenzionato che voleva strapparla ed è comunque andata al pronto soccorso cittadino per una serie di accertamenti e perchè visibilmente prova dall’accaduto. Il riferimento va alla 29enne ucraina aggredita martedì 5 aprile in via Primo Maggio in un tentativo di scippo. Al momento sono vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia cittadina.

Secondo le prime ricostruzioni la ragazza è stata avvicinata da un nordafricano che ha cercato di strapparle la borsa. La 29enne è riuscita a trattenerla e l’aggressore si è dato alla fuga. Immediata l’allarme lanciato da alcuni passanti che han portato sul posto anche l’ambulanza che ha soccorso la giovane.In pochi minuti è arrivata sul posto anche una pattuglia della stazione cittadina dei carabinieri.

L’aggressore è comunque riuscito a far perdere le proprie tracce malgrado i controlli e i sopralluoghi fatti nella zona dai militari. Determinanti per l’avvio delle indagini le immagini recuperate dalla videosorveglianza.

