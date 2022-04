x x

ORIGGIO – Torna la Fiera del bestiame e delle merci ma senza gli animali, gli spettacoli e i concorsi morfologici. Domani, lunedì 25 aprile ad Origgio ci saranno le classiche bancarelle ma niente mucche o cavalli. Ci sarà una giornata di fiera ma solo con gli stand visto che i mercati sono consentiti all’aperto senza restrizioni. Niente animali quindi nell’area espositiva ma proposte per i più piccoli con musica e spettacoli.

MERCATO – LOCATION Al momento sono circa 400 gli ambulanti che si sono prenotati per essere presenti. Gli stand saranno allestiti lungo via Dante, Per Lainate, Leonardo da Vinci, Volta e in piazza Immacolata. Tante le proposte dai tradizionali prodotti artigianali e per la casa allo street food, dagli alimentari all’abbigliamento.

SPETTACOLI

Diversi gli appuntamenti che animeranno l’iniziativa con proposte per i più piccoli. Protagonista della giornata lo spettacolo in piazza Immacolata con i “Falconieri di sua Maestà” dalle 10.30 alle 18. Al Parco dell’infanzia in via Piantanida, dalle 15, spazio a “Superzero Show” mentre alle 16,30 ci sarà uno show di bolle di sapone con “VitaminaeC” che coinvolgerà i più piccoli in modo interattivo.

PARCHEGGI

Sono stati previsti spazi ad hoc nella solita area fiera.

