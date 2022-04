x x

SARONNO – E’ stato posato in questi giorni il nuovo ponte in ferro sul torrente Lura: è la struttura che consente di scavalcare il corso d’acqua, fondamentale per dare continuità al percorso ciclabile in fase di realizzazione travia Morandi, l’area posta dietro la piattaforma ecologica ed il cimitero maggiore, l’area industriale sud di Saronno e la rotatoria Decathlon. “Una volta completata la ciclabile, saranno più agevoli e sicuri i percorsi casa-lavoro o di diporto per chi da Saronno o dalla stazione ferroviaria centrale si sposta verso la zona industriale posta a sud della città, in direzione di viale Lombardia o di Caronno Pertusella, verso la ciclabile lungo il Lura” rimarcano dal Comune.

Si realizza così il collegamento centro-periferia del quale si parlava da molti anni, sinora “bloccato” proprio dalla mancanza del ponticello sul torrente Lura.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

28042022